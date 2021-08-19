«لا جريمة في الظهور مع أطفال بريئة».. تفاصيل طعن مودة الأدهم على حكم سجنها 6 سنوات

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طعنت مودة الأدهم فتاة «التيك توك» على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 6 سنوات، في اتهامها بالاتجار في البشر. وقال دفاع مودة الأدهم، إن موكلته استعطفت المحكمة وحاولت الدفاع عن نفسها، إلا أن المحكمة رفضت رغم أن هذا حق المتهم وهذا سببا من أسباب بطلان الحكم السابق.

وضمت مذكرة الطعن الدفع بانتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وأن ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية، إضافة إلى انتفاء علاقة المتهمة بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة وفق تقارير الفحص الفني وأن ما يصح منها لا تشوبه شائبة فلا جريمة في الظهور مع أطفال في فيديوهات بريئة لا تحتمل هذه الاتهامات.



كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كلا منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.