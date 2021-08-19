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يطلع على أحدث التقنيات الهندسية لبناء الموانئ البحرية

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السيسي يطلع على أحدث التقنيات الهندسية لبناء الموانئ البحرية يطلع على أحدث التقنيات الهندسية لبناء الموانئ البحرية

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اطلع الرئيس عبدالفتاح الخميس على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعدة المستشار الهندسي لـ قيادة القوات البحرية .

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، ارتباطاً بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.

المصرى اليوم

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