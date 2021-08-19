أخبار عاجلة

انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي -
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين -
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم -
غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا -
إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف -
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البطي" يرعى حفل تدشين ثاني مشاريع "تراحم" بمبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

Print
بهدف دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين وإلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع

دشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الثاني من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" انطلاقًا من رغبة اللجنة في دعم وتعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم في تحقيق متطلبات الحياة المستقرة.

حضر التدشين الأمين العام للجنة تركي البطي بمشاركة محمد الغامدي رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين، والدكتور أحمد المعيدي رئيس اللجنة الإعلامية، والمدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض أحمد اليحيا، وعدد من المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين ووسائل الإعلام.

وبارك البطي للمستفيد من المبادرة اختياره لهذا المشروع؛ متمنيًا له النجاح والانطلاقة الجادة والمتميزة في مشروعه، وأن يُحتذى به في برامج ومشروعات اللجنة المستقبلية، كما أكد كل من رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين والمدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض، تشجيعهم لمثل هذه المبادرات.

من جانبها أشارت مشاعل الدخيل رئيس القسم النسائي في "تراحم" إلى أن مبـادرة (بساعـدي أصنـع نجـاحـي) تأتـي ضمن حـزمـة مـن المبادرات في مجال المسارات التـنموية، والمتمثل في دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين بالخدمة من أجل إلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء مساهمين في دفع عجلة التنمية.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد المعيدي، أن هذه المبادرة هي ثاني المشاريع التي تُعنى بها اللجنة، وسيتبع ذلك تدشين مشاريع أخرى؛ متمنيًا للمرشحين في هذه المبادرات التوفيق في حياتهم العملية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون

فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون