أخبار عاجلة

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري -
بأمسية شعرية.. "أدبي جدة" يخلّد ذكرى "البهكلي" -
مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر -
البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان -
بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخصائيون بـ"رعاية الرياض": مشاكل القدم تؤثر على طريقة المشي واستشارة الطبيب واجبة

Print
أخصائيون بـ"رعاية الرياض": مشاكل القدم تؤثر على طريقة المشي واستشارة الطبيب واجبة أخصائيون بـ"رعاية الرياض": مشاكل القدم تؤثر على طريقة المشي واستشارة الطبيب واجبة
أكثرها شيوعًا القدم المسطحة وما يصاحبها من آلام حادة بالكعب والتهابات

أخصائيون بـ

أكد أخصائيو مركز العلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى رعاية الرياض، أن صحة القدم تؤثر على طريقة مشي الأشخاص بشكل كبير، وأكثر مشاكل القدم شيوعًا هي القدم المسطحة.

وأفادوا بأن أعراض القدم المسطحة تكون في الإحساس بألم حادّ في كعب القدم وألم أثناء الخطوات الأولى بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد الجلوس لمدة طويلة، مصاحب له التهابات اللفافة الأخمصية، وظهور دوائر صغيرة من الجلد السميك تكون عادةً على قمة أو جوانب أصابع القدم أو في أسفلها وتكون في مناطق الاحتكاك أسفل القدم نتيجةً لحماية الجلد الذي يتعرض للضغط مما ينتج عنه ما يسمى بمسمار القدم لدى البعض.

ونصح الأخصائيون بعدم التردد في استشارة المختصين في العناية بالقدم في مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى رعاية الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون

فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون