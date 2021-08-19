«زي النهارده» فى 19 أغسطس 2003 .. اعتقال طه ياسين رمضان نائب الرئيس صدام حسين

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في الموصل عام 1938 ولد طه ياسين رمضان لعائلة من الفلاحين، ونشأ فيها وحصل فيها على الثانوية العامة، انضم إلى حزب البعث عام 1956، حيث التقى حينها رفيق دربه صدام حسين، وشارك في انقلاب عام 1968، الذي قاد الحزب إلى السلطة.

وقبيل انضمامه إلى العسكرية كان يعمل موظفا في البنك ثم التحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها وأحيل إلى التقاعد في 1959 ثم أعيد للخدمة بعد 8 فبراير 1963، ثم أحيل إلى التقاعد مرة أخرى عام 1964،ثم انتخب عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العراقى.

وبعدها انخرط في الحياة العسكرية ضابطاً في الجيش العراقى حتى 1968ثم عُيِن عضواً بمجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1969. وفى مطلع 1970 ترأس محكمة خاصة لمحاكمة (أعداء الثورة). وفى مارس 1970 عُيِن وزيراً للصناعة، ثم وزيراً للإسكان عام 197.إلى أن تولى قيادة الجيش الشعبى وهى ميليشيا عسكرية شبه نظامية مرتبطة بحزب البعث، وأعيد انتخابه للقيادة القطرية لحزب البعث في مطلع 1974، وأسند إليه منصب وزير التخطيط بالوكالة من نوفمبر 1974 إلى مايو 1976.

وفى 1977 انتخب عضواً في القيادة القومية لحزب البعث.كما تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء إثر تولى صدام حسين رئاسة الجمهورية، في 16 يوليو 1979.ثم اختير نائباً للرئيس صدام حسين في مارس 1991 حتى سقوط النظام في عام 2003، وعلى أثر الغزو الأمريكى للعراق وسقوط بغداد في 2003 عملت قوات الاحتلال على ملاحقة مجموعة من رموز الحكم العراقى الذين حددتهم قائمة المطلوبين والمتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية،وقامت قوات الاحتلال بتوزيع صور المطلوبين على أوراق لعب (الكوتشينة)، حيث اختفوا على أثر نجاح الغزو وسقوط بغداد، وكانت صورة«رمضان»على ورقة العشرة من فئة الألماس إلى أن عثر عليه «زي النهارده» فى 19 أغسطس 2003 على يد قوات البشمركة الكردية، وتم نشر فيديو اعتقاله.

وقامت الحكومة العراقية الانتقالية بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية، وتمت إدانته وحكم عليه بالسجن المؤبد في 5 نوفمبر 2006 إلا أن محكمة التمييز رفضت الحكم لليونته وطالبت بإعدامه، وقد تم إقرار الحكم فى12 فبراير2007وفى فجر 20 مارس 2007 تم تنفيذ الحكم فيه شنقا ويذكر أن محامى «رمضان» اغتيل لاحقاً في 8 نوفمبر 2005.