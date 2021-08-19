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مؤمن زكريا، حاوطته شائعات صراع الموت خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن خرج والده عباس الضوي، ليطمئن جماهيره وعشاقه، ويؤكد أن مؤمن زكريا، حالته الصحية مستقرة بعد خروجه من المستشفى السبت الماضي عقب تعرضه لوعكة صحيفة مفاجئة أثر سقوطه المفاجئي على الأرض داخل منزله مما أصابه بارتجاج بسيط في المخ..

المصري اليوم ينشر أول فيديو تحدث فيه مؤمن زكريا،، عن مرضه خاصة بعدما قطع اللاعب إعارته في الدوري السعودي، وظهر أمام الجميع بشكل مغاير، وأصبح طريقة كلامه مختلفة وسيره على قدميه مختلفة، وكان أول تصريح للاعب النادي الأهلي، عن مرضه، بأنه يعاني من حالة نفسية من الدرجة الأولى قبل أن يظهر أن مؤمن زكريا.

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

يتم علاج الضمور العضلي على حسب درجته وقدرة المصاب على الحركة، وبعكس المعروف فهو مرض لا يمنع الإنسان من ممارسة الرياضة بشكلٍ كامل، بل على العكس يجب أن يقوم المريض بممارسة رياضات حسب قوة المرض. علاج ضمور العضلات يبدأ بالتدخل الجراحي في الحالات الصعبة، كذلك تناول الأدوية والعقاقير وأخيرًا ممارسة الرياضة والالتزام بجلسات العلاج الطبيعي.

مؤمن زكريا لاعب المنتخب الوطني ونادي الأهلي، حاوطته الشائعات خلال الساعات القليلة بأنه في حالة حرجة ويعاني من آلام شديدة عقب تدهور حالته الصحية مؤخرا ونقله للمستشفى على أثر سقوطه داخل منزله وإصابته بارتجاج في المخ.

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم عن حالة مؤمن زكريا خلال الساعات الماضية القليلة، وأكد أنه بحالة جيدة ومستقرة ومتواجد مع أسرته من السبت الماضي.

وكشف والد مؤمن زكريا، عن حالة نجله الصحية عقب شائعات تدهور صحته خلال الساعات القليلة الماضية، وقال خلال تصريحاته الصحيفة، إن نجله حالته مستقرة وترك المستشفى وحاليا متواجد مع أسرته بشكل طبيبعي.

وحرص أحمد السقا على توجيه رسالة لمؤمن زكريا خلال مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطالب جماهيره بالدعاء له، وقال: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا».

تفاصيل حالة مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. صور