انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدًا الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياو عن عدة مناطق بالقاهرة وهى «المشروع الأمريكى من مجاورة 1 إلى مجاورة 10 – وجزء من منطقة أطلس ومنشية السلام بشرق حلوان» لمدة 24 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة القادم وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم السبت التالي.

نظراً لطلب جهاز مدينة 15 مايو البدء في أعمال تغيير خط الطرد الخاص برافع مياه المشروع الأمريكى.

وتهيب الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

على أن يتم إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.