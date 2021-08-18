بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر توضح طبيعة مرض توفيق عكاشة

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نُقل الإعلامي توفيق عكاشة إلى العناية المركزة بمستشفى العلمين بالساحل الشمالي، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به والتهاب شديد في المرارة.

وذكرت مصادر خاصة لـ«المصري اليوم» أن توفيق عكاشة كان يقضي إجازة الصيف داخل فيلته الخاصة في الساحل الشمالي، وأصيب بشكل مفاجئ وتم نقله إلى مستشفى العلمين لإسعافه.

وأوضحت المصادر أن علاج توفيق عكاشة داخل المستشفى سيستغرق نحو أسبوعين، ومن المقرر إجراء عملية جراحية له في الأول من سبتمبر المقبل.

كان توفيق عكاشة صرح في وقت سابق بأن إدارة قناة الحياة أبلغته باستبعاده من القناة وإلغاء برنامجه من خريطتها البرامجية.

وأكد «عكاشة» أنه سيستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيدًا عن الإعلام، مشيرًا إلى أنه سيخاطب جمهوره من خلال قناته على «يوتيوب»، وستبث موضوعات ليست لها علاقة بالبرامج السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى اعتماده على استغلال الهوايات الشعبية وتراكمات الخبرة الحياتية لإظهارها للمشاهدين منها تربيته للخيول وتدريبها والأعمال الزراعية.

واختتم توفيق عكاشة تصريحاته قائلا «أرحب بالعمل في أي قناة، شرط ألا تكون مملوكة لأشخاص».