أخبار عاجلة

تستمر أيامًا.. وكيل الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمالديف -
صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030 -
أمانة الرياض تعلن أسماء مجتازي المقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية -
المشاهد الأولى .. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل -
مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان -
«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع -
افتتاح معسكرات الهلال الأحمر بالمدارس للتدريب على المهارات الحياتية بشمال سيناء -
«المحامين»: تجديد حبس ضابط قسم المنتزة المعتدى على زميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر توضح طبيعة مرض توفيق عكاشة

Print
بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر توضح طبيعة مرض توفيق عكاشة بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر توضح طبيعة مرض توفيق عكاشة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نُقل الإعلامي توفيق عكاشة إلى العناية المركزة بمستشفى العلمين بالساحل الشمالي، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به والتهاب شديد في المرارة.

وذكرت مصادر خاصة لـ«المصري اليوم» أن توفيق عكاشة كان يقضي إجازة الصيف داخل فيلته الخاصة في الساحل الشمالي، وأصيب بشكل مفاجئ وتم نقله إلى مستشفى العلمين لإسعافه.

وأوضحت المصادر أن علاج توفيق عكاشة داخل المستشفى سيستغرق نحو أسبوعين، ومن المقرر إجراء عملية جراحية له في الأول من سبتمبر المقبل.

كان توفيق عكاشة صرح في وقت سابق بأن إدارة قناة الحياة أبلغته باستبعاده من القناة وإلغاء برنامجه من خريطتها البرامجية.

وأكد «عكاشة» أنه سيستغل الفترة المقبلة لترتيب أوراقه بعيدًا عن الإعلام، مشيرًا إلى أنه سيخاطب جمهوره من خلال قناته على «يوتيوب»، وستبث موضوعات ليست لها علاقة بالبرامج السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى اعتماده على استغلال الهوايات الشعبية وتراكمات الخبرة الحياتية لإظهارها للمشاهدين منها تربيته للخيول وتدريبها والأعمال الزراعية.

واختتم توفيق عكاشة تصريحاته قائلا «أرحب بالعمل في أي قناة، شرط ألا تكون مملوكة لأشخاص».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة

مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة

قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة

قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة

مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان

مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان

«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع

«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع