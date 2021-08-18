لجنة من «الأعلى للجامعات» تتفقد اختبارات القدرات بجامعة القناة

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زارت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، الأربعاء، جامعة قناة السويس، لتفقد لجان اختبارات القدرات لمتابعة سير العمل بها .

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وأشاد أعضاء اللجنه بتنظيم وإعداد لجان المقابلة الشخصية والاختبارات المعرفية وسلاسة التنظيم وحسن الاستقبال لطلابنا من التسجيل للمقابلة الشخصيه للاختبار المعرفي.

ورافق اللجنة الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور إيناس محمد عبدالله وكيل كليه التمريض لشئون التعليم والطلاب وأشرف خاطر أمين الكلية.