محافظ الإسماعيلية: تطوير مدينة القنطرة شرق ضمن «حياة كريمة»

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عقد اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا، الأربعاء، لمناقشة مطالب واحتياجات تطوير مدينة القنطرة شرق بالتوازي مع تطوير القري التابعة للمركز في إطار مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة وعمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندس احمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة ومدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي شركات المياة والصرف الصحي والغاز بالمحافظة.

واستعرض المحافظ اهم الإحتياجات بمدينة القنطرة شرق لتواكب منظومة التطوير بالقري ضمن مبادرة حياة كريمة، بحيث تكتمل عمليات التطوير والتنمية بالمركز ككل، ليصبح مركز ومدينة القنطرة شرق مركزا نموذجيا بالمحافظة يضم جميع الخدمات والبنية الاساسية بالمدينة والقري والتوابع.

وخلال الإجتماع ناقش المحافظ إحتياجات مدينة القنطرة شرق من رصف وتمهيد الطرق حيث تم تحديد ٣ محاور عرضية تربط أطراف المدينة ومحور طولي يقطعهم يصل الطرق الرئيسية ببعضها لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي نفس السياق أوضح مدير عام الطرق عددا من المحاور والطرق الداخلية بقري الابطال والتقدم والسلام والعبور حيث بلغ عدد الشوارع المقترحة بقرية الابطال نحو ٢٥ شارع بمسطحات يصل إلى ٢٢٠٠٠ م٢ وفي قرية التقدم ٢٣ شارع بمسطحات تصل إلى ١٦٠٠٠ م٢ وبقرية السلام ١٤ شارع بمسطحات تبلغ ١٥٠٠٠ وقرية العبور ١٥ شارغ بمسطحات تصل إلى ٢٠٠٠٠ وجاري حصر قرية جلبانة، وسيتم ترصيف تلك المسطحات طبقا لطبيعتها سواد بتربة زلطية أو انترلوك.

وأكد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من حصر جميع الأطوال المقترحة للطرق والتكلفة الخاصة بها بالإضافة إلى الإنتهاء من توصيل كافة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وتحديد ما هي معوقات تلك الاعمال، ووجه المحافظ بدراسة كافة المعوقات من الجهات المختصة لسرعة إستصدار قرارات لنهوها.

كان محافظ الإسماعيلية قد وجه بدراسة كافة إحتياجات مدينة القنطرة شرق لتطويرها، خلال الإجتماعات التنسيقية لمبادرة حياة كريمة، وإحداث نقلة نوعية بها تتماشي مع ما يتم على أرض الواقع ضمن أعمال المبادرة بقري المركز حتي تتم عملية التطوير بالمركز كاملا.