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منى زكي ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة» ()

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منى زكي ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة» (فيديو) منى زكي ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة» ()

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تحل الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في الموسم الجديد من برنامج «صاحبة السعادة»، مساء الإثنين المقبل على شاشة .

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، برومو الحلقة، وحديث منى زكي عن مسلسل «لعبة نيوتن»، وشخصية هنا، التي قدمتها في المسلسل، وأعمالها مع أحمد زكي وأحمد السقا.

كما تتحدث منى زكي عن ذكريات حفل زفافها، ويبدو أن إسعاد يونس حصلت منها على سبق حول موعد ظهورها مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل مشترك، إلى جانب حديث عن الأمومة.

يعرض الجزء الأول من البرنامج الساعة 11 مساء الإثنين على قناة dmc، ويعاد الجمعة الساعة 3 عصرًا.

المصرى اليوم

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