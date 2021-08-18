محلل فلسطيني: علاقة حماس وإيران والحركات الشيعية عبارة عن مصالح متناقضة طائفية

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يشكر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، إيران دائما، اخرهم تصريحه عندما قال إن انتصار غزة إهداء إلى إيران، وقتها تدخلت حركة «فتح» وانتقدت ذلك التصريح معتبره إياه سقطة ورأت أن هنية نصب نفسه بابا نويل ليرهن دماء الشعب الفلسطيني لزعماء أخرين ويقدم أرواحهم هدايا لهم.

وشكرت حركة «حماس» مؤخرًا إيران لتزويدها بالدعم العسكري والمالي خلال الصراع الأخير مع إسرائيل في عنوان متلفز، وأكد هنية أن إيران لم تتراجع بالمال والسلاح والدعم الفني لدعم المقاوم ةالفلسطينية.

ولكنه أضاف قائلا: «سنستخدم مساعدات الدول العربية الاخرى ايضا».

وتزامنت تصريحات هنية مع تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي الجمعة الماضية، دعا فيها الدول الإسلامية إلى حمل السلاح دعما للفلسطينيين.

وقال خامنئي في بيان «يجب على الدول الإسلامية دعم الشعب الفلسطيني بالمال ا والسلاح أو إعادة البنية التحتية لقطاع غزة»، وفق رويترز.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان “نهنئ اخواتنا واخواننا الفلسطينيين بالنصر التاريخي. مقاومتكم اجبرت المعتدي على التراجع«.

كما عرضت إيران طائرة مسيرة إيرانية الصنع يبلغ مداها أكثر من 1200 ميل، وأطلق عليها اسم «غزة»، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

فيما أشار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إلى تصريحات يوم الجمعة كسبب لعدم رفع الولايات المتحدة العقوبات الإيرانية بينما تحاول إدارة بايدن الدخول في اتفاق نووي من جديد.

وقال بومبيو على تويتر «أمريكا على وشك إمداد إيران بمليارات الدولارات لتخفيف العقوبات لمواصلة ذلك”. وهذا امر خطير على امن اميركا واسرائيل».

ورأى فلسطينيون أن حماس تسعى وتفضل العلاقات الايرانية والشيعية ولا تذكر المساعدات اللي قدمتها مصر وقطر من باب نكران الجميل.

من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل لـ«المصري اليوم»، إن حركة «حماس» منفتحة على العالم، وتعلمت من تجربتها الماضية مع الوطن العربي وتريد شرعية مع الوطن العربي والعالم، وهي تعلم تماما ان الشرعية عربية وأنه ليس هناك انتخابات في فلسطين لذلك تريد فتح العلاقات مع الجميع.

وتابع:«لا تقطع خيطا مع أحد حتى الدول التي طبعت مع إسرائيل تنتقدها لكنها لا تستخدم مصطلحات سيئة تجاهها»، موضحا ان حماس دائما ما تشكر إيران بسبب الدعم.

ولفت عوكل أن مصر وقطر يقدمون دعم وتشكرهم حماس ولا تستطيع حماس ان تنكر ذلك، مؤكدا ان حماس تضع صور الرئيس السيسي بعدما أعلن دعمه للقطاع وإعادة إعمار غزة.

وأوضح أن هناك ضروروات، في التعامل مع الشيعة، مؤكدا ان حماس ترى أن إيران وسوريا والحوثيين وحزب الله وبعض الأحزاب العراقية الشيعية هم محور المقاومة، لكن حماس لا تستطيع ان تخرج عن المحددات الجغرافية السياسية مع مصر، مؤكدا ان حماس لا تستطيع إزعاج مصر وأن انكار دورها سواء هي أو قطر في الدعم.

واكد عوكل أن حماس سنية وإيران وسوريا وحزب الله والحوثيين شيعية، وهم يكرهون بعض طائفيا، ومحورهم بعيدا عن الإسلام السياسي عبارة عن «لقاء مصالح طائفية متناقض مع بعضهم البعض»، وهذا هو جوهر العلاقة بينهم.