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عفت نصار: فوز بالدوري ليس مضمونًا حتى الآن

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عفت نصار: فوز الزمالك بالدوري ليس مضمونًا حتى الآن عفت نصار: فوز بالدوري ليس مضمونًا حتى الآن

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قال الكابتن عفت نصار، نجم نادي السابق، إنه لا يعتبر نادي الزمالك حصل على الدوري بعد فوزه على وادي دجلة، معقبًا: «أنا هاخد الدوري لما يكون في فارق نقاط كبير لا يسمح برجوع الزمالك، لو الزمالك فاز المباراة اللي جاية هقولك مبروك للزمالك».


وتابع «نصار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن فوز الزمالك بالدوري ليس مضمونًا حتى الآن، معقبًا: «في مفيش أي حاجة مضمونة، ممكن يصدر قرار يعاقب الزمالك، وما نخدش الدوري».

ولفت إلى أن مباراة الزمالك المقبلة مع سيراميكا كليوباترا صعبة جدًا، خاصة أن سيراميكا يعتبر من الفرق التي تقدم كرة جيدة، معقبًا: «لازم التركيز يكون كبير، عشان مفيش حاجة مضمونة».

المصرى اليوم

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