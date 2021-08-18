ليلة تألق بامبو .. البنك الأهلي يهزم المقاصة بخماسية

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تمكن البنك الأهلي من الفوز على منافسه مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق الجناح الهجومي كريم بامبو الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12، 22، 59، 74، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق أحمد علي من ركلة جزاء، وأحرز صلاح أمين الهدف الأول للنادي الفيومي في الدقيقة التاسعة، وسجل باسم مرسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 87 و90 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.