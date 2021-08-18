أخبار عاجلة

مدينة الحسنة بوسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة الفترة المقبلة -
قرار «حلف اليمين» يشعل غضب المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
مساعد بايدن يضمن ممرًا آمنًا للأمريكيين من أفغانستان -
«محامين الإسكندرية»: لا نسعى للتشفي وإنما لترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع -
افتتاح معسكرات الهلال الأحمر بالمدارس للتدريب على المهارات الحياتية بشمال سيناء -
«المحامين»: تجديد حبس ضابط قسم المنتزة المعتدى على زميل -
وزيرة التضامن ورئيس البورصة يعلنون انطلاق تداول الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع شمولهم المالي -
«كان بيركب لمبة سلم».. مصرع طالب سقط من أعلى سلم بمنزله في الخانكة -
رسميًا..فاركو يعلن التعاقد مع عبد الله بكرى -
"سوليفان": أمريكا تستطيع كبح جماح التهديد الإرهابي في أفغانستان دون وجود على الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: سجون شهدت تطورًا كبيرًا في عهد

Print
عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: سجون مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عهد السيسي عضو «حقوق الإنسان» بالشيوخ: سجون شهدت تطورًا كبيرًا في عهد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن سجون بكل المحافظات شهدت مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح حريص على أن تصطف مصر في مقدمة الدول احترامًا لحقوق الانسان في التعليم والصحة والعمل والغذاء فضلا عن الحريات.

وأضاف «فرج» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «تغيير مسمى قطاع السجون بوزارة الداخلية إلى قطاع «الحماية المجتمعية» دليل قاطع على احترام مصر لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن»جميع السجون المصرية أصبحت بالفعل تطبق معايير حقوق الإنسان لدرجة أن المساجين عند خروجهم من السجون أصبحوا مؤهلين ولديهم الخبرة والكفاءة في الالتحاق بجميع المهن والحرف بعد أن أصبحت السجون المصرية قادرة على تدريبهم على مختلف المهن، إضافة إلى توفير أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون تتوافق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأطر السياسة العقابية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها لإعادة تأهيل النزلاء«.

وتابع أن «الزيارات الأخيرة للوفود والمراسلين الاجانب كشفت اهتمام وحرص الدولة المصرية على تطبيق معايير حقوق الإنسان وتفعيل برامج التأهيل والرعاية للنزلاء، مما تثبت كذب وادعاءات الجميع الذين يشككون في هذا الأمر، مؤكدًا أنه»دائمًا ما يكون الرد على أرض الواقع، لمواجهة هذه الشائعات والأكاذيب التي لا يراد منها سوى تشويه الصورة فقط، حيث سبق وأن تم الإشادة من قبل منظمات عالمية في حقوق الإنسان بأوضاع السجون في مصر التي شهدت أيضا تطورًا كبيرًا«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«كان بيركب لمبة سلم».. مصرع طالب سقط من أعلى سلم بمنزله في الخانكة

«كان بيركب لمبة سلم».. مصرع طالب سقط من أعلى سلم بمنزله في الخانكة

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم

منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم

منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة يكتسح اليابان 3-صفر

منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة يكتسح اليابان 3-صفر