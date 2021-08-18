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قال النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن سجون مصر بكل المحافظات شهدت مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على أن تصطف مصر في مقدمة الدول احترامًا لحقوق الانسان في التعليم والصحة والعمل والغذاء فضلا عن الحريات.

وأضاف «فرج» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «تغيير مسمى قطاع السجون بوزارة الداخلية إلى قطاع «الحماية المجتمعية» دليل قاطع على احترام مصر لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن»جميع السجون المصرية أصبحت بالفعل تطبق معايير حقوق الإنسان لدرجة أن المساجين عند خروجهم من السجون أصبحوا مؤهلين ولديهم الخبرة والكفاءة في الالتحاق بجميع المهن والحرف بعد أن أصبحت السجون المصرية قادرة على تدريبهم على مختلف المهن، إضافة إلى توفير أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون تتوافق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأطر السياسة العقابية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها لإعادة تأهيل النزلاء«.

وتابع أن «الزيارات الأخيرة للوفود والمراسلين الاجانب كشفت اهتمام وحرص الدولة المصرية على تطبيق معايير حقوق الإنسان وتفعيل برامج التأهيل والرعاية للنزلاء، مما تثبت كذب وادعاءات الجميع الذين يشككون في هذا الأمر، مؤكدًا أنه»دائمًا ما يكون الرد على أرض الواقع، لمواجهة هذه الشائعات والأكاذيب التي لا يراد منها سوى تشويه الصورة فقط، حيث سبق وأن تم الإشادة من قبل منظمات عالمية في حقوق الإنسان بأوضاع السجون في مصر التي شهدت أيضا تطورًا كبيرًا«.