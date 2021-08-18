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جاءت مشاركة محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الزمالك في مباراة دجلة بالأمس بعد طول غياب حيث كانت آخر مباراة شارك فيها أبوجبل في بطولة الدوري مع الزمالك يوم 26 أبريل الماضي أمام البنك الأهلي في الجولة رقم 17 والتي حقق فيها الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومشاركة أبوجبل بالأمس تعتبر رقم 15 له مع الزمالك هذا الموسم في بطولة الدوري بـ 1350 دقيقة من إجمالي 31 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري، بينما شارك محمود جنش في 9 مباريات ومحمد عواد في 7 لقاءات .

والمباريات التي شارك فيها أبوجبل أساسيا مع الفريق من بداية الدوري هي على الترتيب من بداية الدور الأول: المقاولون وبيراميدز وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري والإسماعيلي والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وأخيرا مباراة دجلة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي.

بينما جلس أبوجبل على دكة البدلاء في 7 مباريات هي على الترتب: الأهلي في الجولة الرابعة، وسيراميكا في الجولة رقم 15، وأسوان في الجولة رقم 26، ومصر المقاصة في الجولة رقم 27، وغزل المحلة في الجولة رقم 28، والاتحاد في الجولة رقم 29 والإسماعيلي في الجولة رقم 30.