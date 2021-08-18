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وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة في السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويخوض الفريق مرانه الختامي لمواجهة سيراميكا في الخامسة مساء غد الخميس على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس.

ويلتقي الفريق مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.