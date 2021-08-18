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وزير الإسكان يتابع التصميمات المقترحة للواجهات بمشروع أبراج «الداون تاون» بالعلمين الجديدة

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وزير الإسكان يتابع التصميمات المقترحة للواجهات بمشروع أبراج «الداون تاون» بالعلمين الجديدة وزير الإسكان يتابع التصميمات المقترحة للواجهات بمشروع أبراج «الداون تاون» بالعلمين الجديدة

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثانى خلال أسبوعين لمتابعة التصميمات المقترحة للواجهات بمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة «cscec» الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضاف وزير الإسكان، أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هي مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة- الصناعة- السياحة- الترفيه- الخدمات)، وهى في المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور في منظومة العمران الساحلى.

المصرى اليوم

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