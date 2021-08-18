تطعيم ١٥٠ ألف مواطن بلقاح كورونا في القليوبية

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية، أن عدد من تلقى لقاح كورونا بالمحافظة، بلغ حتى الآن 150 ألف مواطن ومواطنة.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ، صباح الأربعاء، بمتابعة تطعيم الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة، وذلك عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا التابعة لمديرية الصحة، والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر، وذلك بحضور ر الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، على ضرورة توفير مقاعد للموظفين والعاملين تيسيرا عليهم والحد من التزاحم، موجها ببدء تطعيم الموظفين والعاملين بجميع مجالس المدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات والمصانع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من جانب فرق مديرية الصحة لتطعيم العاملين في تلك الجهات، وذلك حتى يتسنى لها تطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين، حيث تمت إضافة مراكز صحية أخرى لتلقي اللقاح بها، والتي شملت مركز صحة الأسرة بعثمان ونوبار بحي غرب شبرا الخيمة، ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة وطحانوب بشبين القناطر، ومركز صحة الأسرة بالخصوص وسرياقوس بالخانكة، وقليوب البلد، وورورة ببنها، بالإضافة إلى مركز طبي بنها، ومركز طبي طوخ، مركز طبي كفر شكر، والمركز الطبي بقليوب، والمركز الطبي ببهتيم، ومركز طبي الخانكة أول، ومركز طبي الخصوص، ومركز طبي شبين القناطر، ومركز طبي الشباب بالعبور، ومركز طبي أول القناطر.

وأوضح الدكتور خالد جمال عبدالغني، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولاراً لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كان محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (0155573040-01119992624)