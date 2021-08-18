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ماذا قال المتهم بقتل شهيد لقمة العيش فى المقطم..تفاصيل

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ماذا قال المتهم بقتل شهيد لقمة العيش فى المقطم..تفاصيل ماذا قال المتهم بقتل شهيد لقمة العيش فى المقطم..تفاصيل

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القت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل الشاب هشام ذكى شهيد لقمة العيش بالمقطم الذى قتل على يد بلطجى فى المقطم ،وامرت النيابة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

قالت التحقيقات ان الضحية اشترى توك توك بنظام التقسيط وخرج للعمل عليه كى يساعد أسرته فقام المتهم بتعقب خط سير الضحية واستوقفه بحجة توصيله وقام بقتله وسرقة المركبة ،القى القبض عليع واعترف بالواقعة .

قال القتل فى التحقيقات ،راقبت الضحية واوهمته بتوصيلى لمكان ما وقمت بذبحه وسرقة المركبة وتغيير معالمها حتى لا يتعرف عليها أحد

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالى بوجود قتيل بأحد شوارع القسم بالانتقال، تبين ان الجثة لسائق «توك توك» ، وبها إصابات عبارة عن «جرح بالرقبة»، وبسؤال شقيقه قرر بخروج الضحية للعمل على مركبة «التوك توك» ملكه وعدم عودته ،تم تحديد المتهم وبضبطه اعترق بجريمة القتل أمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية.

المصرى اليوم

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