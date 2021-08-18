مفاجأة في شباك تذاكر السينما خلال أسبوع : تامر حسني يتذيل الإيرادات

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، حالة من الرواج الأسبوع الماضي وحققت الأفلام الخمسة المتنافسة 24 مليون و484 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «الإنس والنمس» محققاً 13 مليون و647 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

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الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالي 30 مليون و321 ألف جنيه في اسبوعين عرض فقط.

يليه فيلم «موسي» بـ 5 مليون و535 ألف جنيه، في أول أسبوع عرض ،العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية .

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

بوستر فيلم «العارف» - صورة أرشيفية



ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 3 مليون و132 ألف جنيه في الأسبوع الماضي وإجمالي 51 مليون جنيه في 50 أسابيع.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات مليون و243 ألف جنيه، ليحقق إجمالي 37 مليون و169 ألف جنيه في 6 أسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وتذيل القائمة فيلم «مش أنا» بـ928 ألف جنيه ويصل إجمالي إيراداته 43 مليون و872 ألف جنيه، في 8 أسابيع عرض، في يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.