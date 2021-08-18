مشروع بحثي دولي بجامعة بنها حول تطوير أدوات يدويه لري المحاصيل الأورومتوسطيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حصول جامعة بنها على مشروع بحثي دولي بتمويل قدرة 2 مليون وسبعمائة الف جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الاوربي، عن تطوير أدوات يدويه للإدارة المستدامة لري المحاصيل الاورومتوسطيه.

وقال «الجيزاوي»، في بيان صحفي الأربعاء، إن المشروع يأتي في اطار دور هيئة تمويل العلوم وتكنولوجيا الابتكار في دعم البحث العلمي وتمويله وتحفيزه، وتشجيع الاستفادة من نتائجه، مما يسهم في الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، مشيرا أن المشروع يأتي في ضوء استراتيجية مصر للتنميه المستدامة ورؤية مصر 2020 -2030.

وقال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور أبوسريع أحمد حسن فرج الأستاذ المساعد بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة، إن مدة المشروع 36 شهرا، ويهدف المشروع إلى تطوير أدوات يدويه للإدارة المستدامة لري المحاصيل الزراعية في منطقة الاورومتوسطية للجامعات والمؤسسات المشاركه في المشروع منها، معهد فالنسيا للبحوث الزراعيه، وشركة اسدرون بأسبانيا، وجامعة كتانيا، وشركة ارياتيك بايطاليا، ومركز هيلمهولتز للبحوث البيئية، وشركة اياك بألمانيا، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وجامعة ابن زهر بالمغرب، بالإضافة إلى أعضاء من الفريق البحثي، وهم الدكتور حسن حمزة عباس أستاذ دكتور بقسم الأراضي والمياه وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذه المساعدين، والدكتور مصطفى صديق الكومي باحث بالمركز القومي لبحوث المياه.

وأشار «أبوسريع»، إلى أن مخرجات المشروع تتمثل في تحديد وتعزيز تقنيات لمراقبة المحاصيل منخفضة التكلفة، وتحديد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لممارسات الري، بالإضافة إلى إعادة تصميم حلول جديدة لتوفير المياه لتحسين كفاءة الري والفوائد الاقتصادية لمحاصيل البحر الأبيض المتوسط، والتغلب على العوائق التي تواجه تبني تقنيات وممارسات الري المبتكرة.