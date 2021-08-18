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سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده»

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سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده» سيد عبدالحفيظ: «بنعتذر اننا وافقنا على ضغط الجدول بالشكل ده»

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تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أسباب دفعت لابتعاد بطولة الدوري عن الفريق بعد التعادل مع طلائع الجيش سلبيًا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «بالفم المليان، لا تثق في أي شيء إلا لما يكون على ارض الواقع».

وتابع: «متثقش في أي حد وفي كلام حد من أهل الثقة، العقل والمنطق مش بيتطبق على الجميع، في الأولمبياد كان في عدد مباريات متفق عليها، اتحطت مباراة وأسوان علشان تكافوء فرص، شيلتها ليه تاني؟».

وواصل: « الأولمبي خلص يوم 31 في طوكيو، انا اللي عندي 6 لعيبة لعبت يوم 4 على طول ومتكلمتش».

وأضاف: «ليه بقول كدة، علشان ممكن بكرة الصبح الاقي في توقف دولي ويحطلي ماتش مباراة كأس ولا حاجة».

وأردف عبدالحفيظ: «مفيش نقاش اننا غلطنا مكنش ينفع ابدا ابدا أن الضغط بتاع المباريات دي يتوافق عليه، غلطانين وبنعتذر عن حاجات كتير، إلى راح خلاص راح، زي ما عملنا انجازات في عدد قليل جدًا، تم ضغطنا محليًا في مباريات كتير».

واختتم مدير الكرة: «بنعتذر لكن مش عاوز الناس تنسى انك خدت بطولات في وقت قليل، مش هصوت لكابتن وجيه أحمد هو شايف أن حكامه 100%، صاحب القرار في المباريات المصيرية المفروض أنه يكون حكم الساحة، هاته يشوف اللقطة، الكورة جت في العارضة وطلعت برة واتحسبت في مباراة الزمالك».

المصرى اليوم

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