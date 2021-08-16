أخبار عاجلة

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض -
نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس -
الشباب : ما يتداول بمواقع التواصل حول الفيصلي عار عن الصحة -
"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان: حالة تستمر حتى 8 مساء -
لديك أي من هذه الأعراض؟.. أنت مصاب بالاكتئاب وعليك مراجعة طبيب نفسي -
تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة -
تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 -
#بوستر.. أفلام "كسرت الدنيا" ولكن هل غيرت في حياتنا شيئا؟ -
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2% -
واشنطن تعرض مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن "زعيم بارز في حزب الله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

نيجيريا.. مسلحون يختطفون 20 شخصا ويقتلون 3 آخرين

Print
نيجيريا.. مسلحون يختطفون 20 شخصا ويقتلون 3 آخرين نيجيريا.. مسلحون يختطفون 20 شخصا ويقتلون 3 آخرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مسلحون على خطف 20 شخصا بينهم 15 طالبا من كلية زراعية في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا في أحدث عملية خطف جماعي في البلاد أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وصرح أمينو خالد مارادون المسؤول في كلية العلوم الزراعية والحيوانية في باكورا بأن «مسلحين مجهولين هاجموا الكلية الأحد قرابة الساعة 22،00 (21,00 ت غ) وقتلوا ثلاثة أشخاص وخطفوا 20 بينهم 15 طالبا».

والمخطوفون الخمسة الآخرون هم من الموظفين وأفراد عائلات الطلاب. وأكد مسؤول آخر في الكلية وقوع الهجوم.

وأعلنت الشرطة إن 15 طالبا خطفوا في الهجوم، مضيفة أن بينهم أربعة موظفين فقط فيما تم «إنقاذ» ثلاثة في وقت لاحق.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد شيخو في بيان إن «15 طالبا و4 موظفين خطفوا على يد قطاع الطرق»، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين أثناء تفتيش المنطقة.

ولفت شيخو أن رجال الأمن «واجهوا بضراوة» قطاع الطرق خلال الاعتداء ليل الأحد، ما أسفر عن خسارة «مفتش شرطة» واثنين من «الحراس المدنيين» لحياتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

زيارة سرية لأعضاء في الكونجرس إلى كابول تغضب البيت الأبيض

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

نانسي عجرم ضيفة صبري زكي في حلقة خاصة على إنرجي 30 أغسطس

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تنسيق 2021 .. مواعيد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء «الثانية والثالثة» من الثانوية العامة

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021

تراجع عالمي مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021