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الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول

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الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول

قالت شركة الخطوط الجوية التركية إنها ستبدأ رحلات إجلاء من كابول اليوم الاثنين، وألغت الشركة جميع رحلاتها المنتظمة من وإلى أفغانستان.

وكان مسلحو حركة «طالبان» دخلوا أمس، العاصمة الأفغانية كابول دون مواجهة أى مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، كما أعلنت فى سيطرتها على مراكز ولايات جديدة فى أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك بعد فرار الرئيس أشرف غنى من البلاد متوجها عبر طائرة إلى طاجيكستان، ونقلت «سى إن إن» الأمريكية أن الحركة أمرت مسلحيها بدخول مناطق العاصمة، التى انسحبت منها القوات الحكومية بدعوى حماية ممتلكات المواطنين من أعمال شغب وسلب ونهب.

وأعلن الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى، تشكيل مجلس تنسيق لمنع الفوضى فى البلاد بمشاركة وزير خارجية أفغانستان الأسبق عبدالله عبدالله، وقلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامى الأفغانى، وستكون مهمته أيضاً تقليل معاناة المواطنين الأفغان وضمان نقل السلطة سلميا.

وطالب حامد كرزاى حركة طالبان بتوفير الحماية للشعب الأفغانى، كما طالب السلطات الحكومية وطالبان لحماية الشعب وطلب من المواطنين البقاء فى منازلهم والتحلى بالهدوء.

ونقلت رويترز عن مصادر اختيار على أحمد جلالى الأكاديمى المقيم فى أمريكا ووزير الداخلية السابق لرئاسة حكومة مؤقتة فى أفغانستان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن بلاده حققت الهدف الرئيسى من تواجدها العسكرى فى أفغانستان، ورفض المقارنة مع انسحاب الأمريكيين من هذا البلد وفيتنام.

المصرى اليوم

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