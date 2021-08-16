ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

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أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الكاريبية يوم السبت إلى 1297 قتيلا، وعدد المصابين إلى أكثر من 5700.

وأضافت الوكالة - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين - "كثير من الناس في عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن نحو 13694 منزلا دمرت ولحقت أضرار بـ13785 منزلا في المناطق الثلاث الأشد تضررا جنوب البلاد.

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قال في وقت سابق إن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومترًا شمال شرق مدينة /سانت لويس الجنوبية/ الهايتية وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.