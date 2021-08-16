أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

Print
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الكاريبية يوم السبت إلى 1297 قتيلا، وعدد المصابين إلى أكثر من 5700.

وأضافت الوكالة - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين - "كثير من الناس في عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن نحو 13694 منزلا دمرت ولحقت أضرار بـ13785 منزلا في المناطق الثلاث الأشد تضررا جنوب البلاد.

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قال في وقت سابق إن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومترًا شمال شرق مدينة /سانت لويس الجنوبية/ الهايتية وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»