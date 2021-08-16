«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

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كان عيدى أمين دادا أضخم الرؤساء الأفريقيين بدنا وقد شغل منصب رئاسة أوغندا في الفترة من 1971 إلى عام 1979 وكان ملقبا باسم «آخر ملوك اسكتلندا» وذلك لإعجابه الشديد باسكتلندا ومحاولته الاقتداء ببروتوكولات العائلات المالكة، شابت فترة حكمه الصراعات الأهلية الشديدة بين الأعراق المختلفة بأوغندا ،وشهد عصره عنفاً مستمراً واغتيالاتٍ للمنافسين السياسيين، اتهم من القوى الغربية بالديكتاتورية، قام عيدى أمين في فترة ما من فترات حكمه بما كان يعتقد أنه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وكان منها أن قرر إبعاد الهنود الذين كانوا قد جاءوا إلى البلاد مع البريطانيين وبدأوا يؤسسون مجموعة من الأنشطة التجارية والمشروعات المختلفة، وأصبح لديهم باع في الاقتصاد الأوغندى وقد أبعدهم عيدى أمين فقصدوا بريطانيا التي رحبت بهم ومنحتهم التسهيلات في قضية عرفت في بريطانيا باسم قضية الهنود الأوغنديين. وهناك فيلم يدور عن فترة حكمه وسيرته الذاتية بعنوان (آخر ملوك اسكتلندا) والذى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2007 وعيدى أمين هوثالث رئيس وهو مولود في 1924 في كوكوبو أو كمپالا وينتمى أبوه أندرياس إلى قبيلة كاكوا،وتحول من الكاثوليكية إلى الإسلام في 1910 وغيراسمه إلى «أمين دادا»نشأ عيدى أمين في كنف أخواله بعد انفصال والدة عيدى عن أبيه، وفى 1941 التحق عيدى بالمدرسة الإسلامية في بومبو بعد بضع سنوات في المدرسة، تركها وعمل بمهن عديدة قبل أن يجنده بالجيش ضابط استعمارى بريطانى ادعى عيدى أنه ينتسب إلى قائد الجيش المصرى في منابع النيل أمين باشا النمساوى، ولذلك اتخذ لقب «أمين» أنهى النفوذ البريطانى في أوغندا، مما حدا ببريطانيا لتأليب مختلف القوى الداخلية والمحيطة ضده ثم قام بطرد الآسيويين. وقضى على النفوذ الإسرائيلى المتنامى بأوغندا في عهد سابقه ملتون أوبوته اتهم من القوى الغربية بتطبيق المشروع الإسلامى مما أدخله في دوامة الاتهام بالديكتاتورية، يقدرعدد القتلى في فترة حكمه ما بين 80.000 و500.000 على حسب تقديرات المنظمات الغربية وتشكك منظمات أخرى في ذلك.تم إبعاده إلى السعودية حيث توفى هناك«زي النهارده»فى16 أغسطس 2003.