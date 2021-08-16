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تدخل مسابقة الدوري المصري الممتاز في مراحلها الأخيرة حيث لم يتبق إلا 4 جولات وتختتم المسابقة التي يتصدرها نادي الزمالك حاليا برصيد 70 نقطة من 30 مباراة.

ويسعى الزمالك لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2014-2015 ويدخل الجولات الأربع الأخيرة بهدف الحفاظ على الصدارة والتتويج باللقب. وتتبقى للزمالك مواجهات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي على الترتيب. وعلى مدار 30 جولة، نجح الزمالك في أن يكون الفريق الأفضل دفاعيا بالمسابقة.. حيث استقبلت شباكه 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه النادي الأهلي الذي استقبلت شباكه 23 هدفا.

كما خرج الزمالك بأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة بواقع 15 مباراة بفارق 4 مباريات عن أقرب منافسيه وهما الأهلي والمصري البورسعيدي ولكل منهما 11 مباراة بشباك نظيفة. وكان لخط الدفاع وحراس العرين الأبيض كلمة السر في قيادة الزمالك لاعتلاء صدارة جدول الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة.