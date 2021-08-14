تفاصيل وشروط مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة الأربعاء المقبل (صور)

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تعقد في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 42 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك، مساء السبت، فإن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (فولفو وستروين ومرسيدس و شيفروليه وبيجو وهونداى و BMW وميتسوبيشى وتويوتا كرونا وبورش وجى ام سى ودودج وسانج يونج ومينى باص ماركة كيا وايسوزو ودايهاتسو وغبور وميكروباص وموتوسيكل).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إاسترداد التأمين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط- الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وجميـع السيارات المباعـة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسـيـه تـحـت إشـراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز استخـراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث– محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى 7 أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركيه وقت التصدير.

ويجب على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني ويتم وضـع وصل تأامين لكل لوط على حدة وإلا لم يؤخـذ منه عطاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطةـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات– حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة

مزاد بيع السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة