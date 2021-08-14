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مصطفى فتحي: لم يطلب عودتي.. وهذه حقيقة مفاوضات بيراميدز والأهلي

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مصطفى فتحي: الزمالك لم يطلب عودتي.. وهذه حقيقة مفاوضات بيراميدز والأهلي مصطفى فتحي: لم يطلب عودتي.. وهذه حقيقة مفاوضات بيراميدز والأهلي

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أكد مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي والمعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري، أنه لم يتحدث معه أي مسؤول بالنادي الأبيض بشأن عودته للفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال مصطفى فتحي، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك لم يتحدث معي بشأن عودتي، ولكن بالتأكيد سأعود لصفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، وقرار استمراري سيكون للجهاز الفني بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون، الأهم حاليًا أن يظل الفريق على حالة التركيز التي عليها من أجل التتويج ببطولة الدوري».

وأضاف: «لم يطلب مني أي مسؤول من الإدارة السابقة تجديد عقدي قبل إعارتي إلى سموحة، لن أمانع في تجديد عقدي مع القلعة البيضاء، لأن الزمالك هو بيتي»، مضفيًا: «في حال رفض الجهاز الفني عودتي، حتى الآن أنا أرغب في البقاء مع سموحة، لشعوري بالراحة داخل النادي».

وأشار: «لم أتلق أي عروض رسمية من بيراميدز أو الأهلي، بشأن الانضمام إلى أي منهما خلال الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه كلام في الإعلام.

المصرى اليوم

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