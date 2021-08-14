مفاجأة مدوية.. اللجنة الأولمبية تلغي جميع الانتخابات التي جرت مؤخرًا

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ألغت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، جميع الجمعيات العمومية التي أقيمت مؤخرا وأسفرت عن اختيار مجالس جديدة لعدة اتحادات وذلك بعد الحملة التي تعرضت لها اللجنه عقب العودة من طوكيو.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا قالت خلاله:

بــيـان من اللـجـنة الأولـمبـيـة المـصـرية في إطار من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب، والعمل على إزكــاء روح المنافسة، وتوسعة دائـــرة المشاركة في إنـتـــخابات الاتحادات الرياضـــية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انــعــقــاد كـــافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية؛ سواء التي حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية، أو التي تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها.

وبالبناء عليه؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021، حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة (7) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً على وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للإتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية، مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية في إختيار مجالس إداراتها.

وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذي قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية، للوصول لأفضل العناصر التي تشارك في إدارة شؤون الرياضة.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الرياضة المصرية ورفعة شأنها..