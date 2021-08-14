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رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية

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تفقد اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مراحل اختبارات القدرات طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، التى تستمر حتى 19 أغسطس الجارى.

استفسر رئيس الجامعة- خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور أحمد عبدالله عميد الكلية، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية- من الطلبة والطالبات، عن سير أداء الاختبارات، ومدى انتظامها، كما تابع أماكن سحب الملفات، مشددا على حرص الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من .

وأشار الدكتور أحمد عبدالله عميد الكلية، إلى أن الإختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية تتواصل بشكل يومي، حيث تم تحديد يوم للذكور ويوم للإناث، وتم استقبال عدد ٧٠٠ طالب وطالبة حتى الآن، لإجراء تلك الإختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة.

المصرى اليوم

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