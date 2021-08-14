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افتتاح مركز الخدمة العامة بكلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة سوهاج

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افتتاح مركز الخدمة العامة بكلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة سوهاج افتتاح مركز الخدمة العامة بكلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة سوهاج

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افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مركز الخدمة العامة للتشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة، بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التعليم والتدريب .

وأكد عبدالخالق- خلال الافتتاح الذي جرى بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة- أن الجامعة تعول كثيرا على الكلية، وأن افتتاح المركز يعطي اضافات قوية للجامعة والمجتمع الخارجي، لافتا إلى ضرورة تسويق خدمات المركز للوصول إلى الفئة المستهدفة.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد الكلية، إن من أهداف المركز، اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية لطلبة وخريجي الجامعة والجامعات الأخرى للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديم الإستشارات العلمية للجامعة والغير في مجالات عمل المركز، بالإضافة إلى إعداد البحوث العلمية الهادفة لتطوير مجالات التدريب بالمركز، وعقد الندوات وورش العمل لتوثيق الروابط الثقافية والعلمية في الجامعات والهيئات الأخرى.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن من أهم الأعمال الذي شارك فيها المركز هي المساهمة في تطوير نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وصيانة جهاز طحن الصخور التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتصميم وتركيب نظام طاقة شمسي بوحدة الإستدامة بالجامعة، وصيانة وإصلاح الحضان الهزاز بقسم النبات بكلية العلوم.

المصرى اليوم

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