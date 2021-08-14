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عصام مرعي: الأهلي يعاني من مشكلة في الدفاع.. ودكة أقوى

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عصام مرعي: الأهلي يعاني من مشكلة في الدفاع.. ودكة الزمالك أقوى عصام مرعي: الأهلي يعاني من مشكلة في الدفاع.. ودكة أقوى

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يرى عصام مرعي، نجم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه مشكلة في مركز قلب الدفاع.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك بطئ في مركز قلب الدفاع بالنادي الأهلي، حيث لا يوجد تفاهم بين ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وارتباك كان من الممكن أن يكلف دخول مرمى الفريق الأحمر هدف خلال مباراة انبي».

وأشار: «الزمالك لديه دكة بدلاء قوية، على عكس النادي الأهلي»، مضيفًا: «عندما غاب المغربي أشرف بن شرقي عن مباراة الإسماعيلي، كان هناك أكثر من لاعب قادر على تعويض غيابه».

وتابع: «دكة البدلاء، ستكون لها دور كبير في حسم بطل لدوري هذا الموسم، خاصة في ظل ضغط المباريات».

المصرى اليوم

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