ليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطة عاجلة لإخراج المقاتلين المرتزقة من البلاد

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أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال اجتماعها اليوم السبت.

وانطلقت اليوم السبت، الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في قاعة الاجتماعات في سرت، وسط ليبيا.

وبحسب البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة أنه الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، أحد أهم مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير 2020.

وطالبت اللجنة، بحسب البيان، بسرعة تعيين وزير للدفاع، ومخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات التفاهم لأي دولة.

وأنيط باللجنة، التي تشكلت من خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ومثلهم من حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وغرب البلاد.

وأشار البيان الختامي إلى أن اللجنة العسكرية تحمل لجنة الـ75 حال فشلها عواقب خرق وقف إطلاق النار.

واتفق المجتمعون على تبادل عدد جديد من المحتجزين بين الطرفين في الأيام القادمة.