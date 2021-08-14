البحث عن "مفقود الحمدانية" منذ الأربعاء الماضي بجدة

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تكثف الأجهزة الأمنية بجدة وذوو المفقود الستيني "غازي محمد اليحيوي الحربي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي بحي الحمدانية في جدة، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" فُقد صباح يوم الأربعاء الماضي في حي الحمدانية بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وأضاف بأن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم شرطة الحمدانية.

وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0594222259، أو 0540994424.

مفقود جدة