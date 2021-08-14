المعهد الملكي للفنون التقليدية يعلن بدء التسجيل في مجموعة من الدورات التدريبية

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يستهدف تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى الوعي في هذه المجالات

أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم إتاحة الفرصة للبدء بالتسجيل في أولى دوراته التدريبية المكونة من ست دورات متنوعة، تشمل فنون الخوص والنسيج (السدو)، والتطريز اليدوي، والفخار، إضافة لدورة تعريفية عن منظمة اليونيسكو، ودورة حصر التراث الثقافي غير المادي القائم على المجتمع المحلي؛ وذلك انطلاقًا من الدور المهم للمعهد في تعزيز القدرات الوطنية، والارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة في مجالات الفنون التقليدية.

وأوضحت في تصريح صحفي المدير العام للمعهد الملكي للفنون التقليدية المكلف، الدكتورة سوزان اليحيى، أن المعهد بمشاركة نخبة من المدربين في عدد من التخصصات صمَّم دورات احترافية متخصصة، تقدِّم الفائدة والمتعة للمتدربين، وتضمن وصولهم إلى مستويات أبعد للمزيد من المعرفة والخبرة والشغف في عالم الفنون التقليدية، مؤكدة أن المتقدمين لهذه الدورات سيحظون برحلة شيقة، يخوضون خلالها تجارب عملية غنية وثرية، ينهلون منها أهم المعارف للانطلاق في مسيرة تبحر بتاريخنا وثقافتنا العريقة.

ولفتت الانتباه إلى أن الدورات التدريبية متاحة لجميع المواطنين الراغبين في الانضمام إليها، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، بدءًا من شهر سبتمبر المقبل في مقر المعهد في العاصمة الرياض. ويمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الدورات إكمال بيانات تسجيلهم فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد https://trita.edu.sa.

يُذكر أن المعهد تأسس ليكون ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية. وتهدف الدورات التدريبية القصيرة المنفَّذة فيه إلى رفع مستوى الوعي بالفنون، وبناء قدرات الشباب السعوديين الشغوفين والطموحين، عبر التشجيع على التعلم، وممارسة الفنون التقليدية كمهارات حية، تُمكِّن الطلاب والخريجين من الحفاظ على التراث الثقافي الثري للمملكة وتطويره، وتسهم في تطوير المهارات التي تساعدهم على تعزيز فرص الاستثمار والنمو في الجانب العملي والعلمي، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.

المعهد الملكي للفنون التقليدية