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لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز

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لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز

لعب لريال مدريد.. أبها يتعاقد مع الإسباني دانيل سواريز

أعلن نادي أبها التعاقد رسميًّا مع المدافع الإسباني "دانيل سواريز" لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "وقّع رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الإسباني دانيل سواريز لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد".

وسبق لصاحب الـ31 عامًا، المولود في مدينة العاصمة الإسبانية، أن لعب في صفوف العديد من الأندية، بدءًا من ريال أرانخيز، ثم في الفريق الثالث لريال مدريد، ومثَّل أيضًا الريال كاستيا، ثم بونفيرادينا في إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى جورنيك زابرز في بولندا، ثم إلى أستيراس تريبوليس اليوناني، قبل الانتقال إلى أبها.أبها نادي أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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