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استشاري: معظم الصداقات تشوبها المصالح في الوقت الحالي

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استشاري: معظم الصداقات تشوبها المصالح في الوقت الحالي استشاري: معظم الصداقات تشوبها المصالح في الوقت الحالي

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قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن الصداقة تأتي من الصدق؛ وهي تلك العلاقة الوطيدة التي تجمعك بنفس مؤمنة تحمل أخلاقا حميدة تعينك على مشاكل الحياة وحزنها أولا، مشيرًا إلى أن الصديق وقت الضيق، ويسعد لفرحك ونجاحك، بينما الصديق الكاذب هو من يكذب أكثر مما يصدقك.

وأضاف «الزريقي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه في زمن الماديات أصبح من النادر تكوين علاقات صداقة طاهرة لا تشوبها المصالح بجميع أنواعها، لذلك أن حصل وكانت بداية موفقة لصداقة جديدة فاحرصي سيدتي على اختبار هذه الشخصية قبل أن تقعي ضحية الزيف والمظاهر الكاذبة، فالتقليل من حيز صداقاتك دليل على النضج وبداية حياة اجتماعية محترفة.

وتابع: «من علامات الصداقة الكاذبة المعاملة بشكل مخالف على أساس المحيطين بكما، فإن كنتما لوحدكما تعاملك بلطف وود حيث تفتح له قلبك بحسن نية، لكــن ما إن تكونان محاطان ببعض الأشخاص»أصدقاء، أقارب، زملاء العمل، أساتذة، مدراء، أو حتى غرباء يغير من تعامله أمامهم«.

المصرى اليوم

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