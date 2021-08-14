عصام مرعي: الأهلي يعاني من أزمة في غياب محمد شريف

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يرى عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من أزمة في غياب محمد شريف، مهاجم الفريق عن المباريات المقبلة.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد الصمري اليوم، الذي تُقدمه الكاتبة الصحية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي لديه أزمة في غياب محمد شريف، على الرغم من نجاح الكونغولي والتر بواليا، في إحراز هدف في مباراة إنبي، إلا أنه لا يستطيع تعويض غيابه».

وأضاف: «الأهلي أيضًا لديه أزمة في الدكة، حيث لا يوجد لاعبين قادرين على صناعة الفارق، وتعويض غياب اللاعبين الأساسيين».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز.