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حقق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا سهلًا على حساب نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 14-8-2021 على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدم على إنبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول للمباراة، التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على الشوط الأول من بدايته إلى نهايته، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

انطلق الأهلي من البداية بأنياب هجومية قوية لهز الشباك مبكرًا، معتمدًا على تحركات محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة خلف رأس الحربة والتر بواليا.



ومع الدقيقة الثانية ومن ضربة ركنية في الناحية اليسرى لعبها أفشة إلى على معلول فتقدم قليلًا ولعب الكرة عرضية على رأس بواليا، الذي لعبها على يمين عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، لتهتز الشباك ويتقدم الأهلي بهدف مبكر يمنحه المزيد من الثقة ويفتح خطوط منافسه.

واصل الأهلي تفوقه مع السيطرة على وسط الملعب، وكاد حمدي فتحي يهز الشباك مجددًا بالهدف الثاني في الدقيقة 11، عندما استقبل الكرة وسدد صاروخًا زاحفًا تصدى له عبدالعزيز البلعوطي بصعوبة.

ومع الدقيقة 15 أشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الصفراء في وجه عمرو السولية للخشونة مع مصطفى عادل لاعب خط وسط إنبي.

محاولات الأهلي الهجومية كادت تثمر الهدف الثاني في الدقيقة 18، عندما تقدم محمد مجدي أفشة ولعب الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمود كهربا فسدد قوية، لكن الحارس عبدالعزيز البلعوطي تصدى للكرة لتتهيأ أمام والتر بواليا فسدد هو الآخر لكن في قدم رامي صبري مدافع إنبي، لتضيع الفرصة وتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.



مع الضغط المستمر للأهلي ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28، عندما مرر عمرو السولية الكرة إلى مجدي أفشة فتقدم ومرر إلى محمود كهربا، الذي راوغ وأهدى أفشة تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء سددها ببطن القدم زاحفة على يسار الحارس عبدالعزيز البلعوطي.

لم تهدأ محاولات الأهلي الهجومية رغم التفوق بهدفين، وفي الدقيقة 34 كاد بواليا يضيف الهدف الثالث، عندما مرر معلول الكرة سريعة إلى مجدي أفشة فتقدم بسرعة ومرر إلى بواليا، فوضع بطن قدمه محولًا الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة، لكن الكرة أخطأت طريقها ومرت بجوار القائم.

ومرت الدقائق الأخيرة دون خطورة تذكر على مرمى الأهلي، نتيجة للتمركز الجيد لخطي الوسط والدفاع، وسط محاولات هجومية مستمرة وسيطرة كاملة على مفاتيح لعب المنافس، حتى أطلق الحكم صافرته بفوز الأهلي 2-0.

بهذه النتيجة واصل الأهلي 68 نقطة مطاردة الزمالك 70 نقطة على قمة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز السابع.