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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم كله يصنف حركة طالبان الأفغانية، على أنها حركة إرهابية، بينما تبرم معها الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقيات.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن أمريكا أعطت طالبان الضوء الأخضر لاحتلال أفغانستان.

ولفت موسى إلى أن ما يحدث في أفعانستان ليس مستغربًا على الإطلاق، بل كان متوقعًا، مضيفًا أن حركة طالبان باتت على مشارف العاصمة كابول.

وأوضح موسى أن الجيش الأفغاني انهار، وفر بعض عناصره إلى باكستان المجاورة، بينما اتخذ البعض الآخر من دول أخرى مجاورة لأفغانستان ملاذا له.

واختتم موسى أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على تدريب الجيش الأفغاني واليوم يتلقى هزيمة قاسية أمام حركة طالبان.