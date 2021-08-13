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"الداخلية في أسبوع" يسلّط الضوء على أبرز النجاحات الأمنية

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فيديو "الداخلية في أسبوع" يسلّط الضوء على أبرز النجاحات الأمنية "الداخلية في أسبوع" يسلّط الضوء على أبرز النجاحات الأمنية
الأمن البيئي ضبط 124 مخالفاً لنظام البيئة في عدة مناطق

فيديو

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 28 ذي الحجة وحتى 5 محرم 1443هـ، الموافق 7 وحتى 13 أغسطس 2021م، حيث أشارت إلى بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة ابتداء من الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ الموافق 9/ 8/ 2021م، لجميع المواطنين.

وتضمن الفيديو الإشارة إلى القبض على أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث ضبط بحوزتهم على (81.660) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (12.899) مخالف، وذلك خلال الفترة من 19 ذي الحجة وحتى 25/ 12/ 1442هـ.

وكشف المقطع عن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (124) مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة.

ولفت إلى رصد (21.967) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ، في مناطق المملكة خلال الفترة من 22 وحتى 28/ 12/ 1442هـ.

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني نفذت الحملة الميدانية للسلامة الوقائية في المباني العالية، وذلك في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها في المنطقة، وتشمل جميع المباني العالية في منطقة الرياض، للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.

وأفاد المقطع بأن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (مكة المكرمة الجوف، المنطقة الشرقية) وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وذكر أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1787) دراجة آلية مخالفة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (307.114) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمعدل (43.873) اتصالاً لكل يوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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