أخبار عاجلة

إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية -
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار -
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس -
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

اونر الصيني يعتمد الية التعامل بـ «اليوان الالكتروني»

Print
اونر الصيني يعتمد الية التعامل بـ «اليوان الالكتروني» اونر الصيني يعتمد الية التعامل بـ «اليوان الالكتروني»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

بعد اعلان انفصالها عن هواوي ، اعلنت شركة اونر الصينية عن اطلاق اول هاتف ذكي لها في الاسواق امس الخميس ، و تسعي اونر الي الحصول علي حصة هواوي في الاسواق العالمية بعد الضوابط و الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب الادارة الامريكية ضد شركة هواوي .

قال جورج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة اونر بحسب موقع nikkei asia ان الموبايل الجديد مزود بشرائح كوالكوم سناب دراجون و التي تدعم الدفع الالكتروني معتمد علي عملة اليوان "الالكتروني الصيني " و المدعم من جانب البنك المركزي هناك و يخضع حاليا لعمليات التشغيل التجريبي .

اتجهت " اونر " الي توقيع عدد من الشركات الاستراتيجية مع شركات تكنولوجية رائدة منها جوجل و انتل و مايكروسوفت و اي ام دي بهدف التوسع في الانتاج و طرح منتجات جديدة و مختلفة .
واعتمدت الية اونر علي اكثر من 4700 براءة اختراع للمساعدة في تقديم تكنولوجيا حديثة ليضعها بين صفوف الشركات العالمية .
واعلنت عن إضافة المعالج الجديد Snapdragon 888 Plus بهدف تعزيز أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 20٪، ويمكنه تشغيل شبكات عصبية متعددة في وقتٍ واحد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم

استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى