اونر الصيني يعتمد الية التعامل بـ «اليوان الالكتروني»

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بعد اعلان انفصالها عن هواوي ، اعلنت شركة اونر الصينية عن اطلاق اول هاتف ذكي لها في الاسواق امس الخميس ، و تسعي اونر الي الحصول علي حصة هواوي في الاسواق العالمية بعد الضوابط و الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب الادارة الامريكية ضد شركة هواوي .

قال جورج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة اونر بحسب موقع nikkei asia ان الموبايل الجديد مزود بشرائح كوالكوم سناب دراجون و التي تدعم الدفع الالكتروني معتمد علي عملة اليوان "الالكتروني الصيني " و المدعم من جانب البنك المركزي هناك و يخضع حاليا لعمليات التشغيل التجريبي .

اتجهت " اونر " الي توقيع عدد من الشركات الاستراتيجية مع شركات تكنولوجية رائدة منها جوجل و انتل و مايكروسوفت و اي ام دي بهدف التوسع في الانتاج و طرح منتجات جديدة و مختلفة .

واعتمدت الية اونر علي اكثر من 4700 براءة اختراع للمساعدة في تقديم تكنولوجيا حديثة ليضعها بين صفوف الشركات العالمية .

واعلنت عن إضافة المعالج الجديد Snapdragon 888 Plus بهدف تعزيز أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 20٪، ويمكنه تشغيل شبكات عصبية متعددة في وقتٍ واحد.