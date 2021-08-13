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رغم ارتفاع درجات الحرارة.. إقلاع 6 رحلات بالون تقل 105 سائحا غرب الأقصر  

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أاقلعت، اليوم الجمعة، 6 رحلات بالون طائر على متنها 105 سائح من مختلف الجنسيات ، رغم ارتفاع درجات الحرارة بمدينة الاقصر، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات ، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن سماء المدينة تتزين يوميا بعشرات الرحلات التى تقل اعداد من مختلف الجنسيات ، موضحاً ان الرحلات القادمة من مدريد عبر رحلات الشارتر، وعودة السياحة الروسية العائدة بعد توقف 6 سنوات ساعدت على الحراك الكامل فى رحلات البالون، وإنعاش حركة البيع والشراء فى البازارات والمطاعم والفنادق، مؤكدا ان الشهر المقبل ستزيد الانتعاشة السياحية لعاصمة السياحة فى العالم ..

البالون الطائر بغرب الاقصر

وأضاف الخبير أن جميع الشركات العاملة فى البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات.

واوضح ان هناك تنسيق كامل مع وزارة السياحة والاثار، وكذلك وزارة الطيران المدني على تنشيط الحركة السياحية الوافدة للاستمتاع بالمقاصد السياحية والثقافية، ومنها اهم رحلات المغامرة فى العالم المتمثلة فى رحلات البالون الطائر والتى تحتل الاقصر فيها المرتبة الثالثة عالميا .

البالون الطائر بغرب الاقصر

المصرى اليوم

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