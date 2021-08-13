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إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية ببيلا

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ إزالة فورية في المهد لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية بالمدينة وقرية الحوة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وإبراهيم موافي، رئيس قرية الحوة، وعلي البسراوي، مدير قسم الإزالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات، بمشاركة معدات الوحدة المحلية بالمدينة وقرية الحوة.

تمكنت الحملة من تنفيد إزالة فورية لحالة تعدِ بناء بالبلوك الأبيض على أرض زراعية في المهد بحي أبورخا بمدينة بيلا، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدِ على الأراضي الزراعية بقرية الحوه، عبارة بناء بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط، وذلك على نفقة المخالفين، وجري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

بيلا
بيلا
بيلا

المصرى اليوم

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