أخبار عاجلة

إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
«معيط»: التسجيل المسبق للشحنات أحـد روافد المشروع القومي لتطويـر الإدارة الجـمـركـية -
وزير المالية يؤكد حرص الدولة بقيادتها السياسية على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار -
المقاولون العرب يجدد الثقة فى النحاس -
ماكونيل: تعامل بايدن مع انهيار أفغانستان أحد أعظم كوارث السياسة الخارجية الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غلق مركزين لجراحة العيون بالمحلة لعدم توافر الإشتراطات الصحية

Print
غلق مركزين لجراحة العيون بالمحلة لعدم توافر الإشتراطات الصحية غلق مركزين لجراحة العيون بالمحلة لعدم توافر الإشتراطات الصحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركزين لجراحة العيون بمدينة المحلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، جاء ذلك بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمركز ومخالفة الاشتراطات الطبية والصحية وشروط التشغيل والترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات.

قام الدكتور حامد محمود مدير عام العلاج الحر بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور بيشوي سامي والدكتور أحمد كامل الشيخ ودكتور مهاب صلاح ( مفتش علاج حر المحلة ثان)، وذلك للمرور على المنشآت الطبية الخاصة الغير مرخصة والمتسببين في عدم تقديم الخدمة الطبية الآمنة للمواطنين وإعداد تقرير عن حالة المراكز الطبية، وأوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم

استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى