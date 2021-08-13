غلق مركزين لجراحة العيون بالمحلة لعدم توافر الإشتراطات الصحية

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قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركزين لجراحة العيون بمدينة المحلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، جاء ذلك بسبب عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالمركز ومخالفة الاشتراطات الطبية والصحية وشروط التشغيل والترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات.

قام الدكتور حامد محمود مدير عام العلاج الحر بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور بيشوي سامي والدكتور أحمد كامل الشيخ ودكتور مهاب صلاح ( مفتش علاج حر المحلة ثان)، وذلك للمرور على المنشآت الطبية الخاصة الغير مرخصة والمتسببين في عدم تقديم الخدمة الطبية الآمنة للمواطنين وإعداد تقرير عن حالة المراكز الطبية، وأوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.