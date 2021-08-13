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جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر «واتس آب»

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جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر «واتس آب» جهاز مدينة 6 أكتوبر يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر «واتس آب»

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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن إطلاق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر تطبيق «واتس آب»، من خلال تخصيص 3 أرقام للمناطق المختلفة، وذلك في إطار حرص جهاز مدينة ٦ أكتوبر على توفير الخدمات والتيسير على السكان.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تخصيص الرقم (01281854015) فرع الأحياء، لاستقبال قراءة العدادات للأحياء من الأول حتى الثانى عشر، والرقم (01281184189) فرع المحور، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق الشماليات/ غرب سوميد/ الحى المتميز، والرقم (01281854012) فرع الفردوس، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه يتم استقبال قراءة العدادات خلال الفترة من يوم1 وحتى يوم ١٠ من كل شهر زوجى، مضيفاً أنه يتم تصوير إيصال المياه وقراءة العداد في كل مرة مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة لإرسال القراءة.

المصرى اليوم

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