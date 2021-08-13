تزاحم المسافرين للخارج على مراكز لقاح كورونا في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 3 مراكز للتحصين ضد وباء كورونا بالمنيا، داخل مراكز «المنيا- مغاغة- ملوي» تزاحم المسافرين للخارج، للحصول على شهادة التحصين، مما دفع بالمسئولين بالصحة الاستعانة بالشرطة لتنظيم التواجد والحصول على الأوراق المطلوبة.

وكشف مسؤول بصحة المحافظة، عن قيام وزارة الصحة بتخصيص 3 مراكز للحصول على شهادات التحصين ضد وباء كورونا للمسافرين للخارج، بمراكز المنيا، وملوي، ومغاغة، بالإضافة إلى مراكز التحصين وعددها 16 مركز بجميع مدن وقري المحافظة، المخصصة للتحصين. مؤكدا انتظام العمل بالمراكز الثلاثة .

في سياق متصل، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تسهيل الإجراءات للمترددين على المراكز، سواء المسافرين للخارج، أو الراغبين في التحصين. مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة .