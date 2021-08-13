«أطباء الأسنان» تعلن عودة تراخيص العيادات بعد وقفها بالإسكندرية

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان تفاصيل اجتماع الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور وليد الديب، ممثلين عن نقابة أطباء الأسنان، باللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة،، والمهندسة غادة ابراهيم، مديرة البيئة بالمحافظة، وذلك لمتابعة جهود مجلس النقابة في تذليل العقبات الخاصة بتراخيص العيادات.

وأوضحت النقابة في بيانها الذي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الاجتماع انتهي إلى أن يتم التعاقد بين الطبيب، وقسم التخلص من النفايات بمديرية الشؤون الصحية، للتخلص من النفايات بتعاقد سنوي يتراوح من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ جنيها سنويا، مرسوم تعاقد، بالإضافة إلى رسوم مرة كل أسبوع مقابل مبلغ ٢٠ جنيها للكيلو بحد أدني ٣٠ جنيها للزيارة، أي ما يعادل كيلو ونصف أسبوعيا كحد أدنى وبدون حد أقصى.

وأضاف البيان: «يتم عودة المعاينات من شؤون البيئة لإنهاء التراخيص التي كانت موقوفة بأمر من المحافظ لحين حل المشاكل المتعلقة بهذا الشأن، ومخاطبة وزارة البيئة لتقليل مدة الموافقات، وكذلك المرونة في الطلبات كالضوضاء وعينات الصرف والتى تستهلك وقتا ومصروفات بلا طائل، وتعاون مديرية الشؤون الصحية والهيئات التي لها علاقة بالترخيص مع النقابة لتذليل العقبات وترخيص جميع العيادات في وقت قياسي».

وتابع: «كما قدم ممثلا النقابة طلب إلى محافظ الإسكندرية بخصوص تخصيص قطعة على البحر بسابا باشا، لإقامة نادي لاطباء الاسنان، وذلك الحاقا للطلب الشفوي السابق الذي وعد المحافظ بدراسته بعد معاينته للموقع على الطبيعة».